Minori. La magia del Natale con lo spettacolare presepe

Minori. La città della costiera amalfitana, incantevole nel periodo estivo, si veste di magia e suggestione durante le festività natalizie con le tante luci colorate che la rendono amata non solo dai residenti ma anche dai turisti che non disdegnano di visitarla anche in inverno. E tra le tante attrattive in questi giorni di Natale vi è anche il caratteristico ed artistico presepe, curato nei tanti particolari e nelle scene riprodotte, ambientato nel piazzale antistante la Basilica di Santa Trofimena. Se vi trovate a Minori vi invitiamo a visitarlo.

Ringraziamo Valeria Civale per la foto.