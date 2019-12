Minori. La cara Maria Carretta compie 100 anni: auguri!

La cara Sig.ra Maria Carretta compie 100 anni a Minori città del Gusto

Un abbraccio della ns comunità

Oggi alle ore 16:00 presso la Pasticceria Gambardella

La comunità di Minori, per il tramite del Sindaco Andrea Reale, tributa un grande e caloroso abbraccio alla sig.ra Maria Carretta per i suoi 100 (cento!!) anni di vita. Una vita dedita agli altri, ad aiutare il prossimo e ad istruire ed educare i figli ai valori della solidarietà e del rispetto. Dall’alto del suo secolo di esperienza e di lavoro, Maria ci ricorda il lungo cammino che Minori ha attraversato, le difficoltà che ha affrontato ed i progressi che è riuscita a realizzare, appunto grazie alla partecipazione responsabile e all’impegno di cittadini come lei, che hanno inverato concretamente il senso più intimo e profondo dell’appartenenza ad una comunità. Grazie, Maria, per ciò che hai dato a Minori e per ciò che rappresenti, grazie soprattutto per l’esempio di altruismo e bontà di cui sei testimonianza.

L’Amministrazione Comunale

Gli auguri più sinceri da parte della redazione di Positanonews alla cara Maria per i suoi magnifici 100 anni!