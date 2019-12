Minori, Costiera amalfitana. Emergenza frane, i ringraziamenti di Andrea Reale al COC e ai volontari Grazie di cuore alle nostre sentinelle, al COC del Comune di Minori, attivato da ieri. Tutta la notte in vigilanza sul territorio comunale, pronti ad intervenire ed allertare coordinati dal Vicesindaco Sergio Bonito e dall’intera Amministrazione Comunale che ringrazio. Non ci sono parole giuste per ringraziare tutti i volontari il nostro idraulico Bartolo De Filippis, Lorenzo Civale, Claudio Citarella, i cittadini dei Villaggi di Torre, Villamena e Monte che senza alcuna sollecitazione hanno lavorato per disostruite canali e viottoli. Siete tutti cittadini diligenti e operosi che amate la nostra Minori. I danni in Costa D’Amalfi sono ingenti e sono personalmente in contatto con i colleghi Sindaci e con i vertici della Regione CAMPANIA e la Prefettura che si è attivata con la determinazione di Sua Eccellenza il Prefetto Russo. In queste occasione emerge l’umanità e la solidarietà di ogni singolo cittadino. Ve ne sono grato per l’aiuto e il supporto dimostrato. In queste ore è importante essere prudenti, vigilare e segnalare. Un abbraccio di cuore. Il Sindaco Andrea Reale

Noi di Positanonews estendiamo i nostri complimenti, e ringraziamenti, a tutti coloro che sono intervenuti, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco ed ai tanti volontari da Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Atrani, Minori, Maiori, Cetara, Agerola e tutti i comuni che stiamo seguendo ininterrottamente h 24. La Regione Campania e il Mondo devono preservare questo territorio . E ringraziamo la Madonna che non ci siano stati morti