Prosegue l’impegno e l’attenzione dell’amministrazione Comunale sui problemi della sicurezza idraulica del territorio, garantendo il corretto e puntuale funzionamento delle opere e degli impianti. In data odierna hanno avuto inizio i lavori di bonifica dall’amianto e di rifacimento dello scarico acque bianche in località Torre. Saranno realizzati interventi di rimozione di tratti di tubazione in cemento-amianto e successiva posa di nuova tubazione in PVC, a salvaguardia della salute e dell’incolumità pubblica. Un altro passo significativo sulla strada del progresso civile e sociale di Minori.

