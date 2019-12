Minori. Associazione locale lesa dall’adesione al “Banco Alimentare Onlus 2020”. La nota del Comune

Una associazione locale si ritiene lesa dall’adesione del Comune di Minori al “Banco Alimentare Onlus 2020”. Ecco la nota del Comune di Minori in merito:

E’ strano che questi sedicenti benefattori non si rallegrino di una iniziativa a sostegno delle persone meno abbienti, iniziativa cui la supervisione pubblica garantirà efficienza e imparzialità.

Il Banco Alimentare Campania, infatti, è una organizzazione capofila del Ministero, aderisce alla Federazione Europea dei Banchi Alimentari, e ad essa fanno riferimento altri 136 comuni della nostra regione. Altrettanto strana appare la lagnanza sui 2.500 euro che l’Ente verserà al Banco e che serviranno allo stoccaggio, alla logistica, al confezionamento e alla personalizzazione dei pacchi ed all’inserimento di dolci e prodotti extra per i bambini in occasione del Natale. Ancor più singolare è l’assenza, tra i soggetti convenzionati per il corrente anno col Banco Alimentare, proprio dell’associazione in questione: la presenza del Comune gli ha forse spento l’altruismo? Ma, più probabilmente, ciò che davvero disturba i pretesi “giovani disinteressati e genuini” è che le assegnazioni seguiranno criteri precisi e oggettivi, in base ai canoni di evidenza pubblica relativi ai servizi sociali. Si toglie così qualsiasi margine di manovra a possibili strumentali discrezionalità, come suole fare invece chi “usa la beneficenza per motivi politici”. Quanto alla “simpatia” di cui i presunti filantropi lamentano la mancanza, essa va conquistata con la disponibilità personale, con il lavoro al servizio della comunità, con l’apertura agli altri e con i risultati che si ottengono nell’interesse generale. Ed è una simpatia che, pur non rientrando fra le categorie della politica, si traduce sovente in consenso elettorale.

L’Amministrazione Comunale