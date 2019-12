Minori. Altro che Boolywood in Costa d’Amalfi Avance sessuali nella troupe del film, lite in albergo

I tre protagonisti della vicenda fanno parte dello staff di un attore indiano approdato nei giorni scorsi in Costiera Amalfitana. La troupe aveva fatto scalo a Minori per qualche ripresa da inserire poi nel lavoro finale. Lo scenario romantico ha spinto un cameraman a mettere gli occhi su un truccatrice.

Il corteggiamento è divenuto sempre più serrato finché lei ha deciso di darci un taglio netto. Nella troupe, infatti, c’era l’ex “fiamma” di lui. La resa dei conti è avvenuta al termine delle riprese in hotel, intorno alle 5 del mattino: alcuni ospiti sono stati buttati giù dal letto dalle urla di truccatrice e cameraman, che discutevano animatamente, riporta La Città . I carabinieri sono accorsi per riportare calma. Alla fine nessuno dei due contendenti ha comunque sporto denuncia. Certo tornare in Italia dall’India per farsi una causa del genere sarebbe stato assurdo .