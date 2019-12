Minori addolorata per la perdita di Gaspare Apicella: maestro di vita e non solo

Ieri sera si è spento un grande punto di riferimento di tutta Minori e della Costiera Amalfitana, Gaspare Apicella. Gaspare, ovvero “Il Professore” è stato grande promotore della crescita culturale e sociale di Minori grazie alle sue preziose dottrine non solo dovute al mestiere di insegnante, ma anche per vere e proprie lezioni di vita, una vita dedicata con passione al suo lavoro tramite il quale ha educato centinaia di minoresi. Poi, man mano, il gravame dei pesanti fardelli che inaspettatamente la vita obblighi a sopportare, la malattia, lo hanno inesorabilmente condotto a dover percorre l’ultimo cammino della sua vita, terminata purtroppo ieri sera.

Ora i nostri pensieri vanno alle due figlie Trofimena e Concetta, che hanno perso il padre. In questi casi, le parole sono e restano l’unico veicolo per far sentire la propria vicinanza a chi ha appena perso qualcuno di importante. Noi di Positanonews siamo vicini a Trofimena e Concetta, in questo momento di grande sconforto, e ci stringiamo in cordoglio attorno a tutta la famiglia Apicella, le nipoti Lucia e Maria Giovanna, le sorelle Giuseppina e Trofimena, il fratello Raffaele, cognati, generi e parenti tutti.

La salma dell’estinto sarà trasferita oggi presso la Chiesa di Santa Lucia, mentre i funerali avranno luogo domani, mercoledì 4 dicembre alle ore 9:00 presso la Basilica di Santa Trofimena.