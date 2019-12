Il minorese Filippo Abbate ospite a “Good Morning America”

Esperienza statunitense sicuramente indimenticabile per il minorese Filippo Abbate, che è stato ospite del popolare programma televisivo mattutino “Good Morning America”, prodotto dall’ABC. Il ragazzo costiero si è ritrovato in mezzo ai conduttori George Stephanopoulos, Robin Robers, Michael Strahan e Amy Robach, che tutte le mattine augurano buona giornata agli statunitensi, portando notizie, approfondimenti, dibatti, previsioni del tempo e storie di speciale interesse. Filippo è stato inoltre citato in un articolo del Los Angeles Times.

Il sindaco di Minori Andrea Reale, ha accolto così questa notizia: “Complimenti al nostro giovane concittadino Filippo Abbate, che in una delle sue trasferte americane, si è ritrovato in un esperienza mediatica , che lo hanno portato ad essere ospite in una trasmissione Tv americana, “Good Morning America” e sul giornale principale di Los Angeles. Bellissima esperienza! Bravo Filippo, trasferisci nel mondo le nostre radici di appartenenza, l’ospitalità e le peculiarità uniche al mondo della nostra Minori e della magnifica Costa D’Amalfi.”