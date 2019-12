Ministro dell’Istruzione consegna le dimissioni

Roma – Fioramonti, ormai ex Ministro dell’Istruzione ha consegnato le sue dimissioni a Conte. Nei giorni precedenti aveva reso pubbliche le sue lamentele nei confronti degli insufficienti fondi per le scuole. Ora l’Onorevole potrebbe lasciare il M5S per fondare un gruppo parlamentare autonomo, ma “filogovernativo”, come embrione di un nuovo soggetto politico.