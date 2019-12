Milano. Spazio Arte Tolomeo. “L’immagine dei desideri”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “L’immagine dei desideri” allo Spazio Arte Tolomeo di Milano.

Artscore.it invita alla mostra

L’immagine dei desideri.

Un percorso nel mondo dell’incisione con una deviazione nel cinema.

Spazio Arte Tolomeo apre al pubblico uno scrigno della produzione incisoria.

Disegna un viaggio tematico attraverso otto visioni di una disciplina antica che vive nel contemporaneo.

Gli artisti coinvolti ragionano sul sentimento di ricerca appassionata, materializzano i loro desideri secondo metodi tradizionali o sperimentali, congeniali al proprio percorso e alla propria poetica.

Completa la visione, in linea con lo spirito multidisciplinare di Spazio Arte Tolomeo, la proiezione di alcuni cortometraggi visionari di Federico Osmo Tinelli.

Se la parola “film” può tradursi in “pelle”, quest’ultima appartiene per metà al corpo e per metà al cielo: così questo cinema vive in bilico nel desiderio, tra due dimensioni (fisicità e sublimazione).

La tensione aspirazionale accomuna quindi dieci visioni de L’immagine dei desideri. Nove più una.

A cura di Michela Ongaretti

Vernissage 13 dicembre 2019, ORE 18,30

Spazio Arte Tolomeo, via Ampère 27, Milano

La mostra resterà aperta dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19 nei giorni feriali. La domenica dalle 14 alle 18,30