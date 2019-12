I migliori ristoranti italiani secondo 50top italy: tanta Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

Si è tenuto ieri, lunedì 2 dicembre, presso il Teatro Eliseo di Roma, 50 Top Italy, evento che fa riferimento alla nota guida dedicata alla ristorazione italiana. Sono stati 200 i ristoranti premiati, divisi per quattro categorie, ovvero: Low Cost, Trattorie, Ristoranti entro i 120 euro e Ristoranti oltre i 120 euro. I curatori dell’evento sono stati Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. Ricordiamo che il progetto è firmato LSDM (congresso di cucina d’autore), con 130 ispettori che hanno lavorato in totale anonimato.

Tanta Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, come si può vedere. In grassetto i ristoranti campani premiati:

Ristoranti oltre 120€ – 2020

1° Osteria Francescana, Modena

2° Uliassi, Senigallia

3° St. Hubertus, San Cassiano in Badia

4° Danì Maison, Ischia

5° Piazza Duomo, Alba

6° Duomo, Ragusa

7° La Pergola, Roma

8° Taverna Estia, Brusciano

9° ENRICO BARTOLINI MUDEC, Milano

10° VUN Andrea Aprea, Milano

11° Le Calandre, Rubano

12° Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi

13° Madonnina del Pescatore, Senigallia

14° Dal Pescatore Santini, Canneto sull’ Oglio

15° Da Vittorio, Brusaporto

16° Il Pagliaccio, Roma

17° Seta by Antonio Guida, Milano

28° Villa Crespi, Orta San Giulio

19° Reale, Castel di Sangro

20° La Torre del Saracino, Vico Equense

21° Agli Amici, Udine

22° Casa Vissani, Baschi

23° Enoteca Pinchiorri, Firenze

24° Casa Perbellini, Verona

25° Del Cambio, Torino

26° Contraste, Milano

27° Villa Feltrinelli, Gargnano

28° Colline Ciociare, Acuto

29° Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano

30° Il Palagio, Firenze

31° Bros’, Lecce

32° La Madia, Licata

33° Cracco, Milano

34° Aqua Crua, Barbarano Vicentino

35° Caino, Montemerano

36° La Peca, Lonigo

37° Venissa, Venezia

38° La Trota, Rivodutri

39° Joia, Milano

40° Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

41° Christian & Manuel Ristorante, Vercelli

42° Pashà Ristorante, Conversano

43° Locanda Don Serafino, Ragusa

44° Magnolia, Cesenatico

45° Per me Giulio Terrinoni, Roma

46° Harry’s Piccolo, Trieste

47° El Coq, Vicenza

48° Antica Osteria Cera, Campagna Lupia

49° El Molin, Cavalese

50° Vitantonio Lombardo Ristorante, Matera

Ristoranti fino a 120€ – 2020

1° L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio

2° Lido 84, Gardone Riviera

3° 28 Posti, Milano

4° Gucci Osteria da Massimo Bottura, Firenze

5° Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

6° Antica Osteria Nonna Rosa, Vico Equense

7° MATERIA, Cernobbio

8° Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda

9° daGorini, San Piero in Bagno

10° La Tana Gourmet, Asiago

11° Ristorante Laite, Sappada

12° Ristorante Abbruzzino, Catanzaro

13° D’O, Cornaredo

14° Ristorante Andreina, Loreto

15° Qafiz, Santa Cristina D’Aspromonte

16° Taverna del Capitano, Nerano

17° L’Imbuto, Lucca

18° La Bandiera, Civitella Casanova

19° I Portici, Bologna

20° Guido, Rimini

21° L’Arcangelo, Roma

22° Accursio Ristorante, Modica

23° Acqua Pazza, Ponza

24° Abocar Due Cucine, Rimini

25° Ristorante Marconi, Sasso Marconi

26° Il Bavaglino, Terrasini

27° Trattoria Zappatori, Pinerolo

28° Damini Macelleria & Affini, Arzignano

29° Al Metrò, San Salvo Marina

30° Ristorante Romano, Viareggio

31° Zur Rose, San Michele Appiano

32° La Trattoria Enrico Bartolini, Castiglione della Pescaia

33° Romolo al Porto, Anzio

34° Locanda di Orta, Orta San Giulio

35° SUD Ristorante, Quarto

36° Ristorante Villa Maiella, Guardiagrele

37° Gambero Rosso, Marina Di Gioiosa Ionica

38° Il Faro di Capo d’Orso, Maiori

39° Ristorante Giglio, Lucca

40° Il Tino, Fiumicino

41° La Pineta, Marina di Bibbona

42° Stube Gourmet, Asiago

43°Casa Rapisarda, Numana

44° Ristorante Zum Löwen, Tesimo

45° Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia

46° Tordomatto, Roma

47° Casa Leali, Puegnago del Garda

48° Zia Restaurant, Roma

49° Ristorante I Pupi, Bagheria

50° Corteinfiore, Trani

Trattorie 2020

1° Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto

2° Trippa, Milano

3° Roscioli Salumeria con Cucina, Roma

4°La Brinca, Ne

5° Ristorante Consorzio, Torino

6° Retrobottega, Roma

7° EXIT Gastronomia Urbana, Milano

8° Al Convento, Cetara

9° Nù Trattoria Italiana dal 1960 – Trattoria di civiltà e libertà contadina, Acuto

10° Braceria Bifulco, Ottaviano

11° Trattoria La Madia, Brione

12° All’Osteria Bottega, Bologna

13° Trattoria Al Cacciatore, Cormons

14° Pitzock, Funes/Villnöss

15° Ristorante Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi

16° Pizzeria – Trattoria Da Benito, Orentano

17° Antichi Sapori, Andria

18° Locanda delle Grazie, Curtatone

19° Corona Trattoria, Palermo

20° Trattoria NerodiSeppia, Trieste

21° I Sette Consoli, Orvieto

22° Farmacia del Cambio, Torino

23° Masseria Barbera, Minervino Murge

24° Armando al Pantheon, Roma

25° Ristorante Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano

26° Il Capanno, Spoleto

27° Osteria Storica Morelli, Pergine Valsugana

28° Abraxas Osteria, Pozzuoli

29° Osteria Ophis, Offida

30°La Grotta di Zì Concetta, Campobasso

31° Ambrosia, Sant’Agata di Militello

32° L’Oste della Bon’Ora, Grottaferrata

33° Lo Stuzzichino, Sant’Agata sui Due Golfi

34° Taverna58, Pescara

35° Antica Trattoria Da Doro, Solagna

36° Ristorante Palazzaccio, Castelbuono

37° L’Aquila d’Oro, Cirò

38° PerBacco, Bari

39° Osteria La Corte, Spoltore

40° Enoteca della Valpolicella, Fumane

41° Checchino dal 1887, Roma

42° Albergo Ristorante Nerina, Romeno

43° Osteria La Torre, Cherasco

44° Caffè La Crepa, Isola Dovarese

45° Locanda Mammì, Agnone

46° Hostaria di Bricai, Rassa

47° L’Agave Framura, Framura

48° Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio

49° La Taverna dei Briganti, Cotronei

50° Trattoria Avvolgibile, Roma

Low Cost 2020

1° Panificio Bonci, Roma

2° Anikò, Senigallia

3° Generi Alimentari DA PANINO, Modena

4° ‘Ino, Firenze

5° Supplizio, Roma

6° MASONI MACELLERIA & BISTROT, Viareggio

7° Nud e Crud, Rimini

8° La Tradizione, Vico Equense

9° FUD BOTTEGA SICULA CATANIA, Catania

10° Trapizzino, Italia

11° DA GIGIONE Hamburgheria & Braceria, Pomigliano d’Arco

12° Al Mercato Burger Bar, Milano

13° Le Zendraglie, Napoli

14° GOURMAND – Il Panino d’Autore, Milano

15° TANDEM, Napoli

16° Uovo di Seppia, Licata

17° PuntoG, Piacenza

18° NINO U’ BALLERINO, Palermo

19° NEBBIA, Milano

20° MAMM CICLOFOCACCERIA, Udine

21° Ranzani13, Bologna

22° PANINO GIUSTO, Milano

23° IL MASETTO – Hamburgeria Nazionale, Genova

24° PANINI DURINI, Milano

25° IL LAMPREDOTTO, Firenze

26° PESCARIA, Milano

27° Pork’n’Roll, Roma

28° Maido, Milano

29° PORCOBRADO, Italia

30° La Ravioleria Sarpi, Milano

31° La Tradizione, Sammichele di Bari

32° SCIROCCO, Catania

33° Gofreria Piemontèisa, Torino

34° PANINO MARINO, Genova

35° Pavè Milano, Milano

36° CHIC & GO, Milano

37° 200 Gradi, Roma

38° TRITA, Milano

39° Manuelina Focacceria Recco, Recco

40° La Bottega di Akira Yoshida, Roma

41° All’Antico Vinaio, Firenze

42° SASEADA – Sebaderia Artigianale, Cagliari

43° Maramimmo – Termoli

44°Semel – Firenze

45° Antica Salumeria Granieri Amato, Perugia

46° 26HAMBURGER & DELICIOUS, Cava de’ Tirreni

47° Panecotto, Matera

48° ALT, Castel di Sangro

49° Nni Franco U’ Vastiddaru, Palermo

50° Ristorante BOCCIOFILA, Borgomanero