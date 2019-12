Migliori esperienze di viaggio, la Costa d’Amalfi seconda al mondo. Virali le foto di Positano. La Costiera Amalfitana è conosciuta e amata in tutto il mondo. Ogni anno arrivano turisti da ogni parte della terra per visitarla.

TourRadar, il mercato online per i tour di più giorni, ha annunciato le sue 100 migliori esperienze di viaggio negli annuali Tour of the Year (TOTY) Awards.

Secondo le recensioni dei viaggiatori di tutto il mondo, Japan One Life Adventures è il tour numero 1 dell’anno elencato su TourRadar.

Sono tre le classifiche stilate dal tour operator: TourRadar’s Tour of the Year Winners, Regions e Countries.

Nella prima, come detto, trionfa il Giappone con dal Messico con l’Inca Jungle Adventure To Machu Picchu, in terza posizione l’Antarctica Classic.

Per quanto concerne la categoria Regions in prima posizione l’Alaska, in seconda la Costiera Amalfitana e in terza Bali.

Per quanto riguarda le nazioni al primo posto l’Albania, seguita da Argentina e dall’Australia.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per la Divina che è un vero e proprio angolo di paradiso amato e conosciuto in tutto il mondo.

Foto dell’alba in Costiera di Fabio Fusco.