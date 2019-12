“Migliore Formula Gastronomica in Pescheria” di Peppe Di Napoli

Il suo sorriso è entrato nella casa di tutti i napoletani, così come i suoi motti ‘a cascata. Stiamo parlando di Peppe Di Napoli, titolare della ristopescheria a Pianura che nel 2019 ha avuto un enorme successo grazie non solo ai suoi piatti semplici ma allo stesso tempo prelibati, ma anche per il suo modo di pubblicizzare le sue bontà. Per questo motivo Peppe Di Napoli ha ricevuto il riconoscimento il premio Grimaldi Lines 2019 come “Migliore Formula Gastronomica in Pescheria” stamattina nella cerimonia tenutasi al Museo Civico Gaetano.

Ormai Peppe di Napoli è diventato un’icona del web con i suoi video ‘saporiti’ e divertenti. Situata in Via Vicinale San Donato, la Pescheria Di Napoli è un punto di riferimento campano ed italiano per la cucina verace di mare. Giuseppe Di Napoli è stato uno dei primi ideatori di questa nuova tipologia di offerta culinaria in grado di offrire il massimo della freschezza a prezzi contenuti:

Il video della premiazione