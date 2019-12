Microsoft annuncia la nuova console next-gen: Xbox Series X

Microsoft ha annunciato la Xbox Series X, la console next-gen che arriverà a Natale 2020. Sarà la piattaforma di gioco di Microsoft più potente mai realizzata, caratterizzata da un’estetica simile a quella di un PC. La nuova console offrirà una potenza di elaborazione quattro volte superiore a Xbox One X nel modo più silenzioso ed efficiente possibile.

Xbox Series X, oltre ad essere compatibile con quattro generazioni di giochi (Xbox Original, Xbox 360, One, Series X), con tutti gli attuali accessori e servizi, potrà essere orientata sia in verticale, sia in orizzontale. La console consentirà di riprodurre i giochi in 4K a 60FPS, con la possibilità di raggiungere i 120 frame rate al secondo. Confermato il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e alla risoluzione 8K.

Alimentata da un processore progettato su misura sfruttando la più recente architettura Zen 2 e RDNA di nuova generazione di AMD, Xbox Series X supporterà anche il ray tracing con accelerazione hardware. La tecnologia Variable Rate Shading (VRS) consentirà inoltre agli sviluppatori di sfruttare la massimo la GPU e l’SSD di prossima generazione ridurrà in maniera significativa i tempi di caricamento.