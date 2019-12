Michele Cammarano (M5S): “Costiera Amalfitana chiusa per frane e per incapacità”

Le frane che hanno colpito prepotentemente il nostro territorio della Costa d’Amalfi, sono da diversi giorni oggetto di dibattito soprattutto politico. Dopo le interrogazioni parlamentari, il Movimento Cinque Stelle ha voluto sincerarsi delle attuali condizioni sulla Divina, con il Consigliere Regionale Michele Cammarano, che ha fatto visita al borgo marinaro di Cetara, che è rimasto isolato in queste terribili giornate.

“Siamo stati in Costiera Amalfitana per vedere di persona i danni causati dal maltempo e da decenni di immobilismo dei diversi governatori che si sono succeduti.

Oltre alla chiusura del traffico sulla statale Amalfitana è preoccupante la situazione nel comune di Cetara per via degli smottamenti che hanno investito il centro abitato. Siamo vicini al Sindaco Fortunato della Monica e ci uniamo al suo appello per un intervento urgentissimo da parte di tutte le istituzioni preposte.

Non può passare inosservato il fatto che dal primo giorno del suo insediamento il commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, infatti, Vincenzo de Luca aveva nelle disponibilità delle casse regionali 6ml di Euro per risanare i costoni della costiera ed evitare questo disastro.

In qualità di commissario aveva i poteri e la responsabilità di fare presto. Gli interventi erano previsti sin dal lontano 2009 dagli accordi di programma nazionali e i fondi disponibili dal 2012. Poi un rimpallo continuo fra commissari e enti attuatori che ha portato alla pubblicazione del bando dei lavori solo nel novembre di quest’anno da parte dell’ANAS.

Un corto circuito burocratico sulla pelle dei cittadini la cui piena responsabilità mai come in questo caso è da ascrivere all’inerzia del governo regionale, all’incapacità di gestire i soldi pubblici e di valutare le priorità dei nostri territori.”