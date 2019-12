“Mettiamoci d’accordo”, il nuovo videoclip di Emanuele Montesano dalle tematiche ambientaliste, in uscita per Bit & Sound Music

«Il rapporto uomo-natura, come sempre travagliato a causa dell’egoismo degli esseri umani, nel voler primeggiare fregandosene di tutte le conseguenze portate dal suo fare»

A pochi mesi dall’uscita del brano “Nei sogni che farò”, Emanuele Montesano torna con un nuovo videoclip, “Mettiamoci d’accordo”, brano che dà anche il titolo al suo nuovo album, in uscita a dicembre per la Bit & Sound Music.

“La situazione è critica”

“Mettiamoci d’accordo” è un brano che tratta tematiche ambientali, interrogandosi sull’impatto che l’uomo ha sulla natura e come la natura risponda all’indifferenza dell’essere umano.

«Come in gran parte dei miei pezzi, la tematica affrontata in “Mettiamoci d’accordo” è di stampo sociale. Dopo tutti gli eventi legati ai cambiamenti climatici, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ho deciso di fare il mio, personale, punto sulla questione».

“I potenti discutono con discorsi ipocriti”

Il brano, così come il videoclip, è in bilico fra emozioni contrastanti: alla strofa dai toni più rock, più dura, si alterna un ritornello più delicato e vicino al pop, fino al finale, dove i due generi sembrano miscelarsi e trasformarsi in altro, con l’aggiunta di una buona dose di elettronica; nel clip, invece, ai video di eventi catastrofici, fabbriche, inquinamento, si contrappongono immagini idilliache di luoghi naturali, flora e fauna.

«Nel video ho voluto mostrare il lato spietato della natura, utilizzando varie clip di disastri, intervallati ad altre clip dove, invece, la natura mostra il suo lato dolce».

“Ma dì, dì come si fa a rinascere un animale?”