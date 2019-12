Meteo: Natale e Santo Stefano con sole, poi la svolta

E’ in arrivo un anticiclone che porterà caldo e sole praticamente ovunque sull’Italia da martedì 24 dicembre fino al giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre. A Natale e Santo Stefano, dunque, il bel tempo sarà prevalente con sole quasi ovunque. Peró il bel tempo tuttavia non durerà a lungo. Tra venerdì 27 e sabato 28, infatti, l’innalzamento dell’anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l’arrivo di aria più fredda dai Balcani, dicono gli esperti. Le immediate conseguenze si faranno sentire soprattutto sulle temperature, che caleranno nei valori notturni andando sottozero al Nord e in quelli diurni che scenderanno sotto la media sulle Regioni adriatiche centro-meridionali e al Sud. Per Capodanno, infine, possibile nuova irruzione di aria fredda, questa volta dal Polo Nord.