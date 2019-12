Meteo Capodanno: calo di temperature, ma per poco

Questo Natale é stato caratterizzato da un clima anomalo, con temperature sopra la media. Infatti sono arrivate le segnalazioni degli agricoltori riguardanti alcune piante che sono già fiorite nonostante siano fuori stagione. Purtroppo il cambiamento climatico inizia a manifestersi, infatti potremmo dire che ormai le stagioni si siano suddivise tra caldo e freddo principalmente. Peró nel fine settimana ci sarà un calo di temperature che farà rientrare nella norma questo periodo. Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa Occidentale e Mediterraneo Centrale, su cui trascinerà una massa d’aria insolitamente calda. Gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio del 2020 saranno quindi caratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature eccezionalmente miti al Centro-Nord, in particolare in montagna: si registreranno valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali.