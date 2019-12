Meta. Urea breath test alla Farmacia Elifani. Cos’è l’Helicobacter pylori? Scopri di più sul portatore di cancro gastrico

L’urea breath test è considerato un esame di prima scelta tra le metodiche disponibili per diagnosticare la presenza di Helicobacter pylori.

L’Helicobacter pylori è un batterio a forma di spirale in grado di sopravvivere nell’ambiente acido dello stomaco dove aderisce alla mucosa gastrica e la danneggia, provocando un’infiammazione cronica (gastrite).

L’Helicobacter pylori può causare inoltre ulcera gastrica, ulcera duodenale e, in alcuni pazienti predisposti, un linfoma gastrico a bassa malignità (MALT). Infine, è un noto fattore di rischio per l’insorgenza del tumore dello stomaco.

Per eseguire il test, nelle due settimane precedenti la data fissata per l'esame il paziente non deve assumere antibiotici e farmaci inibitori di pompa. Il giorno dell'esame è necessario essere a digiuno da almeno otto ore ed evitare di fumare.