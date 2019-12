Meta. Successo per gli eccezionali panettoni del Bar Romano

Il grande successo dei suoi eccezionali panettoni conferma il Bar Romano come scelta d’eccellenza, punto di riferimento per la Penisola Sorrentina, non soltanto per questo Natale. Grazie alla dedizione e alla cura dei fornai e dei pasticcieri nel preparare i dolci, questi fantastici panettoni si possono classificare tranquillamente tra i migliori dell’intera regione.