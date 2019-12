Meta. Stupro in hotel: archiviata da mesi la posizione di uno degli indagati

La violenza sessuale di gruppo sulla turista inglese avvenne grazie all’uso della droga dello stupro». Per l’accusa non ci sono dubbi: i cinque ex dipendenti dell’hotel Alimuri di Meta di Sorrento vanno condannati a nove anni di carcere.

Il pm Antonio Barba ha chiesto una condanna esemplare per i responsabili di violenza sessuale di gruppo ai danni di Mary, una turista 50enne residente nel Kent, in Inghilterra.

Intanto ci giunge la comunicazione che la posizione di Francesco Guida, che risultava essere tra gli indagati, è stata archiviata mesi fa dal GIP.