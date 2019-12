Meta, Sorrento. Scellerato atto di istigazione al nazismo ai Testimoni di Geova, la denuncia di Esposito (PD) Come segretario del Partito Democratico Meta a nome di tutto il direttivo e degli iscritti condanno questo gesto di intolleranza religiosa, discriminazione e razzismo compiuto a Meta ai danni dei Testimoni di Geova nel nostro Comune e chiedo all’amministrazione comunale di fare altrettanto affinché cose del genere non accadano mai più.

Durante l’Olocausto morirono circa 1.500 testimoni di Geova su un totale di 35.000 Testimoni che vivevano in Germania e nei paesi sotto il regime nazista. Salvatore Esposito