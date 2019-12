Meta. Il sindaco Giuseppe Tito: “La mareggiate hanno provocato danni per almeno 500.000 euro”

Meta. Le forti mareggiate che nei giorni scorsi hanno flagellato la penisola sorrentina hanno provocato ingenti danni alla spiaggia metese ed i tecnici comunali stanno eseguendo tutte le opportune verifiche per quantificarne la portata. Ma, secondo il sindaco Giuseppe Tito, i danni ammonterebbero a circa 500.000 euro e sarà necessario intervenire al più presto in vista della riapertura della stagione balneare. Tra i disastri provocati dalla forza del mare ricordiamo la distruzione della testa del porto che necessita di un ripristino veloce poiché la scogliera ha lo scopo di preservare l’arenile proprio in caso di forti mareggiate. Danneggiata in più punti la passeggiata dei “Naviganti metesi” e completamente spazzato via lo stabilimento De Julio. La priorità in questo momento è quella di trovare i fondi necessari per poter effettuare i lavori, chiedendo l’interessamento sia della Regione Campania che della Città Metropolitana di Napoli.