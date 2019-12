Meta. Purtroppo ancora per strada Federico, dormirà verso il cimitero di Sant’Agnello

Ci segnalano e pubblichiamo. Meta, Sorrento ( Napoli ) . Purtroppo nonostante in tanti si siano mobilitati per trovare un sistemazione momentanea al 22 enne Federico Russo stanotte , probabilmente ,dormirà in strada tra il cimitero di Sant’Agnello e san rocco. Sembra non esserci soluzione a questa triste vicenda in Penisola sorrentina.