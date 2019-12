Meta mareggiata invade il porto e trascina auto. Danni a Piano di Sorrento e Sant’Agnello agli stabilimenti Bagni Rosita a Marina di Cassano e alla Marinella. A dopo video e aggiornamenti. Foto Diego Ambruoso

La mareggiata è stata di libeccio-ponente in lenta rotazione a maestrale (sta ruotando ora) dice Antonio Ricchi su Facebook

1) vento e mareggiata (direzione media dell’onda) sono due cose diverse (le basi di oceanografia 1).

2) la direzione del vento ruota più rapidamente del fronte d’onda, ed è estremamente più variabile e influenzata da effetti locali (queste sono le prime 7 parole di un normale corso di misure meteo-oceanografiche)

3) l’onda ruota più lentamente e ruota sempre adattandosi alla batimetria ed alla costa (rifrazione riflessione etc) dunque tu le vedi venire da wnw perché si orientano verso costa (basi elementari di idraulica marittima).

4) cerca le stazioni meteo online (quelle esposte ad ovest) e vedrai che l’evento è di libeccio a ponente (wsw).

5) in penisola le peggiori mareggiate sono da wsw…da sempre…a causa della rotazione del vento e del maggior fetch ( basi di meteorologia 1) del libeccio e della migliore esposizione al ponente

6) aggiungo che il mare bimodale (termine volgarotto forse) composto da swell ed onde giovani provenienti da direzioni diverse (swell da sw e onda giovane da ponente) produce fronti d’onda molto maggiori (in termini di altezza significativa dell’onda) rispetto ad altri quadranti che hanno solo onda giovane (grecale e maestrale) o solo swell (scirocco).

Direi che la questione è scientificamente chiusa.