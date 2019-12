Meta. L’autoanalisi del sangue è disponibile alla Farmacia Elifani

L’autoanalisi del sangue è uno dei servizi più importanti che può essere offerto in Farmacia Elifani, a Meta, e presenta diversi vantaggi rispetto ai metodi diagnostici classici:

Rapidità: bastano pochi minuti;

Semplicità: l’autoanalisi viene eseguita semplicemente depositando su una striscia reattiva una goccia di sangue prelevata attraverso una piccola puntura del polpastrello. La striscia viene poi introdotta nello strumento e il risultato letto sul display;

Sicurezza: l’autoanalisi garantisce un’informazione sicura ed affidabile, fornendo un risultato oggettivo sovrapponibile ai test di laboratorio. L’autoanalisi in farmacia permette di misurare parametri necessari alla prevenzione ed individuazione d’importanti patologie: vi sono diverse condizioni patologiche, come ad esempio il diabete, patologie acute o croniche del pancreas e del fegato, patologie endocrine dell’ipofisi, del surrene e della tiroide, nelle quali si può rilevare un’alterazione dei livelli di glucosio nel sangue (glicemia).

Altri due parametri molto importanti che dovrebbero essere controllati in quanto legati a rischio cardiovascolare sono il colesterolo e le sue frazioni (HDL e LDL), fattori di rischio per le malattie coronariche, e i trigliceridi. Sono questi i parametri rilevabili presso la Farmacia Elifani di Meta (Na), negli orari di apertura, preferibilmente a stomaco vuoto.

Il servizio di automisurazione dei valori del sangue è attivo in qualsiasi momento della giornata. È possibile richiedere informazioni direttamente in Farmacia Elifani di Meta, alla via Angelo Cosenza, oppure telefonando al numero 0818786605: un cordialissimo farmacista sarà sempre pronto a rispondere alle domande più frequenti sul tema dell’autocontrollo dei valori indicati.