Meta. Purtroppo per la città della penisola sorrentina è un Natale più triste, i danni provocati dal maltempo nella zona della spiaggia sono tantissimi, molte attività sono semidistrutte ma in tutto questo abbiamo assistito ad un gesto che scalda il cuore. Maria Teresa, una giovane donna che ama la spiaggia di Meta e che la frequenta spesso, sia in estate che in inverno, ha deciso di dare il suo contributo spontaneo e volontario per ripulire l’arenile dai detriti lasciati dalle recenti mareggiate. I nostri complimenti a Maria Teresa per il suo atto d’amore verso la natura con la speranza che in tanti possano seguire il suo esempio per ridare alla spiaggia di Meta la bellezza che il maltempo ha compromesso ma non cancellato.