Meta. Finanziati i lavori al Giardino degli Agrumi, il sindaco Giuseppe Tito: “Aprirà entro l’estate”

Meta. Il Giardino degli Agrumi, nel cuore della città della penisola sorrentina, a pochi metri dalla Basilica della Madonna del Lauro, è chiuso da tempo ed i cittadini ne hanno sempre chiesto la riapertura per poter godere di un posto tranquillo dove poter trascorrere dei momenti rilassanti anche insieme ai bambini. Ed ora, finalmente, la riapertura si avvicina grazie al finanziamento di 790.000 euro da parte della Città Metropolitana di Napoli che servirà a recuperare e rendere nuovamente fruibile l’area verde. A renderlo noto è il primo cittadino metese Giuseppe Tito che ha seguito di persona l’iter del progetto e la concessione del finanziamento non solo come sindaco ma anche come consigliere delegato per la Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli. Ora partirà la gara per l’affidamento dei lavori e, dichiara Tito, entro la prossima estate il Giardino degli Agrumi verrà restituito ai cittadini arricchito, inoltre, di nuove e moderne attrezzature ludiche per i più piccoli. Il progetto per il restyling è stato affidato all’ingegnere Paola De Maio e, tra i lavori previsti, figura l’allargamento dei viali interni e la creazione di uno spazio destinato ai bambini diversamente abili con strutture adeguate. Si ipotizza anche una zona più ampia destinata al bar ed un ingresso più ampio. Non resta, quindi, che attendere ancora pochi mesi e finalmente i cittadini di Meta potranno nuovamente godere di uno spazio in cui socializzare, rilassarsi e divertirsi.