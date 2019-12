Meta, Federico senza lavoro e in strada la vigilia di Natale. La mamma: “dormiremo al pronto soccorso di Sorrento, non ho niente da perdere”

Non si prospettano delle festività di Natale dignitose per Federico, il giovane di Meta senza fissa dimora. La madre del ventenne, in un suo messaggio pubblicato dalla pagina Facebook Reporter Sorrento, spiega la drammatica vicenda: “Salve sono la madre di Federico Russo volevo informarvi che sono stata all’Hotel Linda dove sta mio figlio e la signora ha detto che sarà sfrattato martedì 24 mattino; il sindaco di Meta informato da me via chat, legge ma non risponde; la chiesa nemmeno mi ha dato ancora risposta per mio figlio, intanto io mi sono dimessa dove stavo e quindi il 24 sera ,se non interviene ne’ la chiesa ne’ il comune di Meta, dormirò con mio figlio al pronto soccorso di Sorrento dove già ieri sera ho notato dorme una persona italiana anziana, tanto non ho niente da perdere avendo già una figlia in casa famiglia da molti anni. Mio figlio Federico si é dimesso dalla ditta edile di Massimo Massa poiché in un mese di lavoro gli ha dato solo 100 euro in due rate da 50, quindi vorrei sapere chi è questo personaggio per dirgli che penso di lui. Grazie”. Stando a questo messaggio il giovane si ritroverebbe quindi in strada con la propria madre, il giorno della vigilia di Natale, dopo aver lasciato un lavoro mal remunerato ed essere stato accolto per un’ospitalità a tempo: proprio Positanonews si era mobilitata per far avere a Federico delle condizioni di vita dignitose, ma per il giovane metese continuano le difficoltà.