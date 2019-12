Meta, caos traffico ad Alberi: conseguenze della frana a Lavinola

Situazione infernale ad Alberi, frazione di Meta. In questo momento il traffico risulta intenso, con code lunghe e tanti disagi per residenti e non. La causa è legata sicuramente alla frana che c’è stata quest’oggi a via Lavinola, Piano di Sorrento, la quale ha obbligato alla chiusura anche della strada principale di Casanocillo.

La strada di collegamento che porta da Piano di Sorrento a Vico Equense è difatti impraticabile. Sono intervenuti vigili del Fuoco, oltre che Forze dell’Ordine e protezione civile.

La frana è di grossa entità: addirittura si sta scavando per capire se vi siano persone coinvolte.