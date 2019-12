Meta, caos e proteste ad Alberi per Via Lavinola. Il Sindaco Tito: “Senso unico dal 2020”

La recente frana a via Lavinola, unica strada di collegamento che da Piano di Sorrento porta direttamente a Vico Equense, ha causato numerosi disagi, soprattutto ai cittadini di Alberi con traffico e code chilometriche.

A tal proposito è intervenuto il Sindaco di Meta Giuseppe Tito:” Non possiamo sopportare i disagi della chiusura di Via Lavinola”. Dal 2020 vigerà il senso unico per Alberi, con sola discesa e salita da Vico Equense per Seiano.

Intanto la situazione è da incubo per Alberi. Il traffico risulta intenso, con code lunghe e tanti disagi per residenti e non. La causa è legata sicuramente alla frana di grossa entità che ha obbligato la chiusura anche della strada principale di Casanocillo.