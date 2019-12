Il Bar Romano di Meta si conferma la scelta di eccellenza, anche per il Natale 2019 e punto di riferimento non solo per la Penisola Sorrentina. I dolci al Bar Romano sono preparati con la massima cura, poiché l’impasto viene fatto fresco ogni giorno e lasciato riposare ventiquattro ore per ottenere la miglior qualità possibile. I fornai si prendono tutto il tempo necessario per essere sicuri che abbia la giusta consistenza così come il gusto perfetto. Molti fornai rinunciano al tempo di riposo per l’impasto, ma ciò comporterà la non riuscita della lievitazione durante la cottura in forno.

Con l’imminente arrivo del Natale, il Bar Romano ha improntato questa filosofia anche per la produzione dei fantastici panettoni: 60 minuti di preparazione, 50 minuti di cottura, il tempo di rinfresco del lievito madre, 22 ore di lievitazione e notte di raffreddamento, e poi tantissimo amore per offrire un prodotto di altissima qualità e sicura morbidezza e dolcezza. I magnifici panettoni, divenuti ormai iconici per il Bar Romano, sono esposti con gli altri prodotti tipici delle festività natalizie che ogni anno il bar ripropone.

di 5 Galleria fotografica Meta. Al Bar Romano pronti per il Natale 2019: ecco i panettoni









Una magnifica occasione da cogliere al volo, perché si sa, il panettone a Natale non può mancare, a maggior ragione se proviene dal Bar Romano.

Il personale del Bar Romano è sempre all’opera per proporre tanti ottimi dolci e prodotti di qualità, con simpatia e professionalità che da sempre contraddistinguono questo staff.