Meta. Auguri al Dott. Federico Russo, farmacista d’altri tempi

Ieri sera, nella splendida cornice del teatro San Carlo, è stato premiato, insieme ad altri professionisti, il Dott. Federico Russo per i 65 anni trascorsi dal conseguimento della laurea in Farmacia. Nella foto il dr. Federico Russo riceve la medaglia dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, Prof. Vincenzo Santagada.

Quando si laureò, nel 1954, il Dott. Russo aveva solo ventidue anni ed era uno dei farmacisti più giovani d’Italia. Iniziò la sua onorata carriera prestando servizio a Meta presso la farmacia dello zio, il Dott. Giacomo Bianchi. Per ben vent’anni (1960-1980) è stato titolare di una farmacia nella trafficata via Duomo a Napoli e dopo il sisma, dal 1981 ad oggi, lavora con lo stesso spirito degli inizi, nei rinnovati locali di via degli Aranci a Sorrento. Il Dott. Russo non è nuovo a premiazioni di questo tipo essendo stato insignito già nel 1979, 2004 e 2014 per i 25, 50 e 60 anni dalla laurea.

I pochi dati biografici che abbiamo citato dicono che il Dott. Russo è un farmacista d’altri tempi. Nel suo caso, però, l’espressione non si deve alla constatazione del suo lungo esercizio della professione, quanto alle doti (ormai rarissime) di calda umanità e incondizionata disponibilità che hanno sempre contraddistinto il suo impegno. È proverbiale la sua cordialità che in tutti questi anni ha fatto sentire i frequentatori della sua farmacia come assistiti e mai come clienti.

Da parte dell’intera redazione di Positanonews, le più sincere congratulazioni al Dott. Russo per una vita dedicata al mondo della medicina.

Nella foto in basso, vediamo a sinistra il Dott. Russo al banco insieme al figlio Natale nella farmacia in Viale degli Aranci a Sorrento.