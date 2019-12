IL MERCATO DI GENNAIO CON TANTE SORPRESE LOBOTKA ARRIVERA’ ?

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul Napoli ed il momento dell’ambiente azzurro, quando mancano ormai pochissimi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato: “Lobotka è un giocatore forte, sicuramente fa a caso del Napoli, ma non è un vero e proprio play. E’ un giocatore che ha grandissime qualità fisiche e tecniche. Il Napoli giocherà con un 4-3-3, ma non so se può rappresentare il play che i tifosi vorrebbero vedere. Stiamo a vedere che tipo di centrocampo vuole organizzare Gattuso”.

II presidente e Giuntoli dovranno affrontare molti temi complessi e sciogliere le riserve su rinnovi e il futuro dei calciatori scontenti.