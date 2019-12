I Medici, la famiglia di Firenze che ha cambiato il mondo in tv su Rai Uno questa sera Una serie tv diretta da Sergio Mimica-Gezzan, conosciuto per aver diretto Battlestar Galactica, sulla storia della famiglia di banchieri che ha dominato Firenze nel corso del 14° secolo.

Lo showrunner Frank Spotnitz ha così dichiarato: “la famiglia Medici usò il suo potere per cambiare il tradizionale modo di pensare, inaugurando una nuova era di arte e scienza rivoluzionarie in una maniera che il mondo non aveva mai visto. È una storia potente che risuona ancora oggi”.

Nelle otto puntate i Medici si trasformano da mercanti a banchieri. Particolare attenzione è destinata a Cosimo de’ Medici, che ha avuto il ruolo chiave nell’ascesa della famiglia. Ma la prima ambizione avvenne con Giovanni, figlio di un mercante di lana, fondatore di una banca che il patriarca affiderà ai figli.

Nel cast della serie tv spicca il premio Oscar Dustin Hoffman nei panni di Giovanni De Medici.