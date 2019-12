Massa Lubrense. Via ai lavori per il campetto della scuola di Torca

Ai nastri di partenza i lavori di realizzazione del campetto polifunzionale della scuola di Torca. A partire da lunedì 9 dicembre inizieranno le opere che prevedono l’intera ristrutturazione dello spazio esterno adiacente il plesso scolastico di via Gesine. Il progetto redatto dall’ingegnere Monica Coppola, responsabile dell’ufficio Manutenzione del Comune di Massa Lubrense, prevede la realizzazione di un campetto polifunzionale (basket, pallavolo, calcio) ed un angolo giochi per i bambini della scuola dell’infanzia, per un importo di circa 50mila euro: Il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto dal Comune di Massa Lubrense alla Regione Campania attraverso il Piano Sociale di Zona.

“Un’importante opera per il plesso scolastico di Torca – dichiara entusiasta l’assessore alle Politiche sociali Giovanna Staiano – saranno soddisfatte le esigenze avvertite dalla popolazione scolastica di avere uno spazio all’aperto ben allestito dove portare i bambini in alcuni momenti della giornata, restandovi, la maggior parte di essi sino alle 16 del pomeriggio. Un luogo di aggregazione e di condivisione di cui anche le famiglie in sinergia con la scuola potranno godere.

Un’altra buona notizia – aggiunge Staiano – è l’economia di circa 12mila euro maturata dalla gara, risparmio che sarà reinvestito in ulteriori opere che definiremo nei prossimi giorni. L’assessore regionale alle Politiche sociali Lucia Fortini, che ha definito Massa Lubrense comune virtuoso per il rifacimento di tutti i servizi igienici della scuola dell’infanzia Don Lorenzo Milani, realizzati l’anno scorso con altro finanziamento regionale, è stata messa al corrente da me di tutti i passaggi sino ad oggi fatti e ci ha assicurato che il giorno della apertura del nuovo spazio polifunzionale sarà senz’altro presente per condividere questo momento di gioia con l’amministrazione e con la comunità tutta”.