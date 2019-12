Massa Lubrense. Via ai corsi di Musicoterapia ed Ippoterapia dell’ASP

Nella Sala delle Sirene, a Massa Lubrense, si è tenuto il primo di una serie di incontri di musicoterapia, per i ragazzi diversamente abili, intrapresi per iniziativa dell’ASP Massese del Presidente Luciano del Pizzo, della Segretaria Federica Orsi e dei Consiglieri Antonella, Rachele e Luigi. Il primo incontro è stato tenuto dal Professor Salvatore Torregrossa ed ha ottenuto un eccellente riscontro. Altra iniziativa, che prenderà però avvio in primavera a causa del freddo, è quella dei corsi di ippoterapia.