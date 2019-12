Massa Lubrense, secondo “La Liste” è Don Alfonso 1890 il miglior ristorante italiano

E’ “Don Alfonso 1890” il ristorante migliore in Italia, secondo “La Liste”. Si tratta di un portale che basa le sue recensioni e classifiche, sulla raccolta di centinaia di guide e milioni di recensioni online. Come si legge, “La Liste” offre la migliore selezione di ristoranti raccolte a mano dai gastronomi più esigenti e dalle guide più esperte.

I critici, seguono alcuni criteri fondamentali per stilare le classifiche:

L’aggregazione, le Recensioni dei migliori ristoranti del mondo da più di 600 guide e pubblicazioni attendibili sono stati inseriti in un enorme database; Standardizzazione, ogni punteggio viene convertito in un grado standard, che vanno da 0 a 100, in base alle tabelle di conversione specifiche per ogni guida; guida di classificazione, a Diverse migliaia di cuochi viene richiesto di esprimere le loro opinioni sulle guide turistiche locali. Secondo i risultati di questo sondaggio, ad ogni guida è dato un “indice di affidabilità” punteggio da 0 (non attendibile a tutti) a 10 (molto affidabile); elaborazione, per ogni ristorante elencato, calcoliamo la media di tutti i punteggi; giudizi dei clienti, nfine, integriamo le recensioni online dai clienti, dando loro una ponderazione del 10% nel punteggio finale”La Liste”.

Ecco che il ristorante di Sant’Agata sui due Golfi, Massa Lubrense, risulta essere il primo in Italia.

