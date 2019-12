Massa Lubrense, lo sfogo di Marianna Insigne: “Registro tumori una buffonata”

Massa Lubrense. Duro sfogo di Marianna Insigne circa l’evento pubblico dello scorso anno legato al registro tumori. Ve lo proponiamo per intero.

“E comunque solo per informazione. Quando l’anno scorso ad Ottobre hanno fatto quella pagliacciata dell’incontro pubblico sul registro dei tumori… Vi hanno preso per il c**o e la cosa era abbastanza evidente agli occhi delle persone quanto meno un po’ informate.

Parlarono di bufale e falsi allarmismi! Questi buffoni che abbiamo messo a corte. Questi maledetti BUFFONI.

Fui quasi l’unica a dubitare di quei dati fasulli e “UFFICIOSI” (perché tali erano e furono creati ad hoc per l’occasione).

Oltre un mese fa sono finalmente usciti i dati ufficiali, e non quelli che il dott. Fusco portò alla vostra attenzione (chiesi più volte di poter avere una copia e mi fu risposto che non potevano perché li avevano raccolti in poco più di 15 giorni per quella buffonata), e si evince che c’è un aumento allarmante.

Sono INCAZZATA. Si. Sono INCAZZATA nera perché continuate a farvi prendere in giro da gente che merita l’estinzione e perché la gente continua ad ammalarsi. Non si può accettare tutto questo dolore. Credetemi. Non si può accettare”.