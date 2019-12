Il Massa Lubrense cade con il Victoria Marra. Prima sconfitta per i nerazzurri

Nel recupero della partita di campionato di prima categoria, il Massa Lubrense perde 3-1 in trasferta con il Victoria Marra. Prima sconfitta per i nerazzurri, che comunque restano saldamente al primo posto in classifica.

Partita complicata per i massesi che non riescono ad esprimere il proprio potenziale. Certamente anche il terreno di gioco non ha aiutato, soprattutto i calciatori più tecnici ne hanno risentito.

Fatali i minuti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, dove i nerazzurri subiscono 2 gol che hanno praticamente indirizzato la partita.

Tra le note negative anche l’espulsione del capitano Raffaele d’Esposito per doppia ammonizione, che ha reso ancora più ardua l’impresa. Il Victoria Marra poi la chiude all’85’. Il gol della bandiera per il Massa arriva all’88’ con il solito Ciro Vacca, ma ormai è troppo tardi per provare la rimonta.

Finisce 3-1 la sfida. Sconfitta che prima o poi doveva arrivare, ma non deve assolutamente far perdere le certezze costruite fino a questo punto.

I nerazzurri torneranno in campo sabato a Schiazzano. Sarà curioso vedere come reagiranno i ragazzi dopo questo ceffone ricevuto. Una cosa è certa: il Massa Lubrense vuole continuare ad essere protagonista e puntare dritto verso l’obiettivo promozione.