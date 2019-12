Massa Lubrense. A breve wifi gratuito

Al via i lavori per il WiFi gratuito in due piazze di Massa Lubrense. L’Amministrazione comunale guidata da Lorenzo Balducelli attraverso l’Ufficio SUAP diretto da Rosario Acone ha affidato alla ditta Meginet S.r.l. i lavori per l’implementazione del WIFI in piazza Vescovado a Massa centro ed a Sant’Agata in Largo Ludovico da Casoria.

Alle prime piazze su cui si attiverà la sperimentazione, se ne aggiungeranno altre in corso d’opera qualora si avrà esito positivo dall’iniziativa “Piazza wifi Italia”, il progetto nazionale gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, dedicato alla distribuzione di finanziamenti ai comuni che vogliono attivare nuovi hot spot wifi ed alla quale il Comune di Massa Lubrense ha prontamente aderito tramite l’ufficio SUAP. Il servizio verrà attivato nelle prossime settimane e sarà utilizzabile da tutti i dispositivi che possiedono una connessione wi-fi, come cellulari, PC o Tablet.

“Saranno queste le prime zone con Wi-Fi gratuito – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Balducelli – un primo ed importante passo verso un accesso sempre più diretto alla rete grazie al quale tutti i cittadini e gli ospiti potranno navigare gratuitamente.”

“Sono particolarmente soddisfatto – ha spiegato il consigliere alle politiche giovanili e promozione dell’immagine Marco Mosca – in quanto l’amministrazione comunale raggiunge un altro obiettivo programmatico inserito nel programma elettorale del 2015. Questa proposta emerse a seguito di un confronto con un gruppo di giovani avuto in fase di stesura del programma insieme ad diverse idee poi diventate realtà durante l’azione amministrativa di questi anni. A mio avviso tale prassi costituisce l’unico percorso da intraprendere anche per il futuro in modo da innescare un meccanismo virtuoso di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita amministrativa. Il WI FI gratuito sarà testato per un intero anno e ci servirà per misurare la soddisfazione e l’apprezzamento dei cittadini e degli ospiti della nostra terra in modo da calibrare al meglio l’offerta di questo servizio in futuro.”