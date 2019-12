Massa Lubrense. Arrivato l’ok per il Credito Sportivo

Massa Lubrense. Alle 17.30 del 24 Dicembre si è ottenuto il finanziamento al Credito Sportivo del Palazzetto dello Sport di Massa Centro. Il Sindaco si è impegnato duramente perché non ci fosse uno slittamento e non si rimandasse ai pochi giorni lavorativi tra Natale e Capodanno. L’intenzione dell’amministrazione comunale è, a questo punto, quella di stilare un programma in cui incastrare con date precise tutte le tappe che porteranno a mettere la prima pietra nel terreno a ridosso del Circolo Don Milani alla Villarca.