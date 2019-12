Oltre alla Costa d’Amalfi purtroppo possiamo constatare che anche quella di Sorrento sta vivendo non pochi disagi. L’episodio più recente è avvenuto in spiaggia a Meta, dove la porta d’ingresso dei ristoranti La Conca e Verricello, è stata spazzata via dalla furia del mare. Tutto ciò senza calcolare le considerevoli quantità di detriti che sono stati trasportati dalle violente mareggiate.

Positanonews in diretta sul posto ha intervistato i presenti, sconvolti da questa situazione tragica, case e locali danneggiati. Mareggiate che non si vedevano da decenni hanno spazzato via qualsiasi cosa in spiaggia, portando enormi detriti al livello delle abitazioni e causando danni catastrofici.

Il Sindaco di Meta Giuseppe Tito assicura agli operatori il massimo sostegno. “Riteniamo che Meta abbia la forza di ripartire e non possiamo fare altro che sostenere tutti gli operatori balneari, sicuri che il nostro rapporto con la spiaggia possa servire a dare un aiuto per risolvere questa problematica.” – spiega il primo cittadino metese.

Tito inoltre lancia un appello al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca affinché possa giungere anche a lui la richiesta d’aiuto.