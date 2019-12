Maltempo. Oltre alla Costa d’Amalfi e Sorrento gravi danni anche nei paesi vesuviani

Strade allagate, auto sommerse dall’acqua e una città in ginocchio. Un violentissimo nubifragio si è abbattuto ieri su Napoli, a più riprese. La città fin dal mattino è stata piegata dalla pioggia e si è ritrovata sommersa dall’acqua. Tombini saltati, caditoie ostruite e strade e piazze completamente impraticabili: il già instabile sistema di smaltimento dell’acqua piovana è andato completamente in tilt fra grandine e pioggia incessante.Impossibile camminare a piedi senza stivaloni in piazza Municipio e piazza Trieste e Trento e in moltissime altre zone della città. La Riviera di Chiaia e via Acton sono scomparse sotto l’acqua e le auto di passaggio hanno dovuto guadare laghi ininterrotti alzando spruzzi altissimi che hanno colpito i pochi passanti che hanno sfidato il maltempo e la violenta grandinata che nel primo pomeriggio si è abbattuta su Napoli. Difficilissima la situazione anche ad Agnano, in via Scarfoglio e a Pozzuoli. Criticità anche nella zona di Pianura.

La circolazione è andata in tilt in tutta la città e pesantissimi sono stati i problemi anche per lo stop della linea 1 della metropolitana che in mattinata è stata interrotta a piazza Dante. Stop alle corse per piazza Garibaldi per problemi di sovraffollamento e per l’allagamento di alcune stazioni. Centinaia i fulmini che si sono abbattuti su tutta la regione e che hanno colpito in pomeriggio anche la metropolitana. Così la linea 1 è di nuovo andata in tilt per quindici minuti. Un treno è stato colpito da un fulmine mentre percorreva un tratto fuori galleria, in zona Frullone, diretto verso la stazione centrale di piazza Garibaldi. La scarica elettrica ha colpito il pantografo ed è stato necessario procedere ad una verifica e ad una messa in sicurezza prima di riprendere le corse. Disagi anche in provincia, con la linea della Circumvesuviana interrotta per un allagamento nella stazione di Scafati. I treni da Napoli per Poggiomarino e da Poggiomarino a Napoli sono stati fermati a Pompei.