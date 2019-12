Maltempo, la Giunta chiede l’estensione dello Stato di Emergenza. Stanziati otto milioni di fondi regionali per gli interventi urgenti

MALTEMPO, LA GIUNTA CHIEDE L’ESTENSIONE DELLO STATO DI EMERGENZA STANZIATI 8 MILIONI DI FONDI REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI Dichiarazione del Presidente De Luca

La Giunta Regionale, nella seduta straordinaria di oggi, ha deliberato la richiesta di estensione dello “stato di emergenza” – già avanzata all’inizio del mese per altri eventi meteo avversi – anche alla situazione attuale relativa alle conseguenze delle straordinarie condizioni di maltempo degli ultimi tre giorni. Nelle more, la Giunta Regionale ha deciso di prevedere lo stanziamento di circa 8 milioni di euro, destinati agli interventi d’urgenza per tutti i territori interessati della Campania. Sarà effettuata una attenta ricognizione dei danni che hanno colpito strade, porti e infrastrutture della regione. La richiesta sarà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva delibera da parte del Governo.

“Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – di un atto doveroso e destinato innanzitutto alle realtà più colpite, dove sono state sgomberate decine di famiglie, e dove occorrono interventi strutturali di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, ma anche al sostegno delle attività economiche – soprattutto agricoltura, commercio e turismo – che hanno subito un duro colpo”.