Maltempo. Disagi in Penisola, Costiera e non solo

La pioggia incessante che si é abbattuta sull’intera Regione, ha causato molteplici danni oltre al consueto traffico.

A Castellammare il centro si é trasformato in fiume in piena e nelle zone limitrofe il Sarno é esondato senza risparmiare ulteriori allagamenti.

In Penisola i cittadini si sono lamentati per alcune strade dissestate che con la pioggia, si trasformano in un pericolo per cose e/o persone. Intanto anche la Costiera é stata oggetto di discussione dopo che Positano si é trasformata in una cascata.