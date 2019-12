Il maltempo continua a far danni: frana in via Colombo a Vietri sul Mare. Cede muro tra Maiori e Minori

Il maltempo continua a tenere sotto scacco gran parte della Campania. In costiera amalfitana i danni registrati fin’ora non sono stati ingenti. In particolare, come abbiamo documentato in anteprima, a Ravello, località Civita, si è verificata una frana proprio sulla ex strada regionale 373. Attualmente risulta chiusa la Ravello-Tramonti, mentre a Maiori la strada è ancora interrotta sempre causa frana.

Mettendoci pure che un tratto di statale Amalfitana a Positano è assoggettato a senso unico alternato, il quadro è veramente completo con una frana che si è verificata pochi minuti fa a Vietri sul Mare, in via Colombo. Proprio sulla strada che porta a Marina di Vietri, il muro di contenimento ha ceduto, con diverse pietre riversate sull’asfalto. Per ora non sembra ci siano feriti.

La foto della frana di Vietri sul Mare è di Roberta Pecoraro.

Ma non è tutto. Ha ceduto anche parte del muro di contenimento nella strada che collega Maiori a Minori: le immagini, targate Positanonews, sono davvero incredibili.

Disagi su disagi, quindi, in questo weekend di infernale maltempo.

Ricordiamo che l’azienda Sita Sud che gestisce il trasporto su gomma in Campania per la Divina ha dovuto adattarsi trovando strade alternative. Per il lato Ovest, Positano – Sorrento, nessun problema particolare, salvo che col maltempo bisogna davvero guidare con molta prudenza e fare attenzione. Clicca qui per ulteriori dettagli.