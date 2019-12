Maltempo, è caos in Costiera Amalfitana: enorme frana a Pontone, disagi ad Atrani. Chiusa strada ad Agerola -VIDEO

Sono davvero pazzesche le immagini che stanno giungendo piano piano da tutta la Costiera Amalfitana. Il maltempo che si è abbattuto su tutto il territorio regionale ha generato danni enormi in vari Comuni della Divina.

Ricapitolando, queste, per ora, le zone maggiormente colpite: a Ravello, località Civita, si è verificata una frana proprio sulla ex strada regionale 373 (attualmente risulta chiusa la Ravello-Tramonti, mentre a Maiori la strada è ancora interrotta sempre causa frana); una frana si è verificata pochi minuti fa a Vietri sul Mare, in via Colombo, proprio sulla strada che porta a Marina di Vietri, il muro di contenimento ha ceduto, con diverse pietre riversate sull’asfalto; tra Maiori e Minori il muro di contenimento ha ceduto e la strada è impraticabile.

Non è tutto. Attualmente è in atto una colata di pomice in località Santa Caterina di Maiori. Evitare assolutamente di percorrere a piedi o in auto via Vecchia Chiunzi.

Disagi anche ad Agerola. Le abbondanti piogge in corso hanno provocato numerosi dissesti stradali e purtroppo un cedimento statale in via Ponte subito dopo l’impianto di depurazione in direzione San Lazzaro. La strada è interdetta al traffico veicolare. Si prega di evitare spostamenti veicolari non indispensabili e di usare la massima prudenza.

A Pontone, invece, si è verificata una frana di enormi dimensioni che ha preoccupati gli abitanti del posto: la zona interessata è proprio tra le due gallerie. Sono intervenuti i Carabinieri che stanno agendo in loco.

Disagi anche ad Atrani.

Le immagini di Atrani:



La frana incredibile di Pontone: