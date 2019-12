Maltempo Campania, rinviate tutte le partite di oggi dall’Eccellenza in giù. Ecco quanto si recupereranno

La straordinaria ondata di maltempo che sta imperversando sulla Campania in queste ore, ha indotto il comitato regionale della FIGC a rinviare tutte le partite odierne di calcio dilettantistico regionale e provinciale. Le gare si recupereranno la prossima settimana, il 28 e 29 dicembre.

Di seguito postiamo la comunicazione ufficiale:

Preso atto che le condizioni climatiche che attualmente stanno interessando tutta la Campania hanno subito un notevole e drastico peggioramento e che rendono molte strade intransitabili o comunque impercorribili con notevoli rischi e difficoltà, compreso la difficoltà dei collegamenti marittimi con le isole del golfo;

Considerato che in primo luogo bisogna tutelare e salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e la regolarità delle competizioni;

Considerato, altresì, che la Protezione Civile ha previsto che tali condizioni dovrebbero perdurare per la mattinata odierna, ma che le raffiche di vento dovrebbero incremenrasi in maniera notevole;

Ha determinato, il RINVIO DI TUTTE LE GARE dei Campionati dilettantistici (di Calcio a Undici e Calcio a Cinque), Regionali (Eccellenza, Prima Categoria, Seconda Categoria, Under 19 Èlite, Under 19; Calcio a Cinque: Serie C2, Serie D, Under 21, Under 19 Èlite e Under 19) e Provinciali (Terza Categoria ed altri) IN PROGRAMMA OGGI, DOMENICA 22 DICEMBRE 2019, organizzate nell’ambito del C.R. Campania medesimo e delle Delegazioni Provinciali della Campania.

Restano confermate le gare in programma domani, lunedì 23 dicembre 2019, salvo ulteriori comunicazioni.

Le predette gare rinviate, unitamente a quelle non disputate nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre, saranno recuperate sabato 28 e domenica 29 dicembre prossimi.