Maiori: una Vigilia di Natale triste: anche il convento di San Francesco evacuato

Ci risvegliamo questa mattina della Vigilia di Natale con Cetara isolata, la strada per Amalfi chiusa e, come se non bastasse, un simbolo della cristianità come il convento di San Francesco evacuato, proprio il giorno antecedente il Natale.

Questa è la situazione oggi, dopo le continue frane a cui abbiamo assistito in Costiera Amalfitana nei giorni scorsi. La frana che ieri ha colpito il costone retrostante il convento, ha portato gravi ripercussioni anche per gli abitanti, poiché impossibilitati a rientrare in casa.

Dunque gli aggiornamenti della frana ad oggi ed il punto finale sulla questione riguardano 10 abitazioni sgomberate, oltre al Convento di San Francesco.

Grazie a Valeria Civale